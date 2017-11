tempo di lettura 2'

Incassi in calo questo weekend rispetto a un anno fa, quandosi imponeva con ben sei milioni di euro. Ne incassa esattamente la metà: il blockbuster di Zack Snyder si piazza al primo posto con tre milioni di euro e una media vicina ai cinquemila euro per sala, un buon risultato anche se nettamente inferiore agli oltre 4.1 milioni del primo weekend di

Seconda posizione per The Place, che tiene bene incassando quasi 1.1 milioni di euro e sfiorando i 3.2 milioni complessivi. Non siamo davanti alle performance di Perfetti Sconosciuti, ma si tratta di un ottimo risultato per un film italiano drammatico.

Al terzo posto, forte dei risultati di sabato e domenica, troviamo Paddington 2: la commedia britannica incassa 682mila euro e si porta a 1.8 milioni complessivi. Quarta posizione per Auguri per la tua Morte, con 617mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro. Chiude la top-five Borg McNroe, che tiene bene con 483mila euro e sale a 1.5 milioni complessivi.

Seguono due nuove uscite: al sesto posto La Signora dello Zoo di Varsavia incassa 349mila euro in quattro giorni, mentre al settimo La Casa di Famiglia ne raccoglie 327mila. Ottava posizione per Capitan Mutanda: il Film, con 268mila euro e 2 milioni complessivi, mentre al nono posto Thor: Ragnarok incassa 267mila euro e sale a 8.6 milioni, diventando il maggiore incasso della saga di Thor. Chiude Ogni Tuo Respiro, con 258mila euro in quattro giorni.

Debutta fuori dalla top-ten, all’undicesimo posto, The Big Sick: il film incassa 213mila euro in quattro giorni.