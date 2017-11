Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill: “Risalire sul Millennium Falcon è come tornare nella casa dove sei cresciuto”

tempo di lettura 2'

Vi abbiamo già fatto vedere le 4 cover che Entertainment Weekly ha dedicato ai protagonisti di, il film di Rian Johnson dal 13 dicembre nelle sale italiane.

Le copertine presentano quattro coppie: Rey e Kilo Ren, Luke e Leia, Finn e Rose, Poe Dameron e l’Ammiraglio Holdo (le trovate qua).

Il magazine ha anche pubblicato delle interviste ai talent del film che sono state proposte anche dalla versione online.

In una di esse, Mark Hamill ha parlato delle emozioni provate nel risalire a bordo del Millennium Falcon, l’iconica nave spaziale di Han Solo e Chewbacca.

Ti dirò, non mi aspettavo davvero di avere la reazione che ho avuto. Ero lì con la mia famiglia, con mia moglie Marilou, con Nathan, Griffin e Chelsea e la Lucasfilm mi ha chiesto se la troupe dei documentaristi poteva essere con me quando risalivo a bordo del Millennium Falcon. Non si trattava di un giorno in cui dovevo fare delle riprese ed ero sul set in borghese. Ho risposto “Sì, non c’è problema”. Ed è stata un’esperienza simile al visitare una vecchia casa, quella dove hai vissuto quando eri ragazzino. Sono stato travolto dalle emozioni e ho detto “Ho bisogno di stare solo”. Hanno ricreato ogni più piccolo dettaglio, per lo meno quelli che mi ricordo. Le gocce d’olio, i tubi sospesi, tutto di tutto. Rivivere sulla mia pelle tutto questo… è difficile da spiegare a parole. Quando sono usciti i prequel credevo che dopo un po’ di anni la gente ci avrebbe dimenticato. Ma invece siamo rimasti lì, con loro. Le persone hanno sempre queste storie da raccontare, di come Star Wars le abbia aiutate in momenti difficili della loro esistenza. O di come la gente si sia sposata e abbia avuto magari dei figli dopo essersi conosciuta in fila per andare a vedere Star Wars.