Star Wars: Gli Ultimi Jedi, quale possibile evoluzione per Rey e Kylo Ren?

Attenzione: contiene possibili spoiler su Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Mentre in molti si chiedono che genere di evoluzione possa avere Rey in Star Wars: Gli Ultimi Jedi (nello specifico: se possa passare al lato oscuro o meno), una parte altrettanto vasta di di pubblico si domanda che genere di evoluzione potrà avere – eventualmente – Kylo Ren (nello specifico: cercherà redenzione e passerà alla Luce?).

Al momento, è bene ricordarlo, non è dato saperlo: quanto segue è frutto di varie speculazioni nate dalle criptiche dichiarazioni del cast. Tra le righe di quanto dichiarato da Adam Driver si può difatti prevedere che Kylo Ren – nel film di Rian Johnson – sarà al centro di un devastante conflitto interiore.

Come dichiarato da Driver:

Chiunque si sia impegnato in qualcosa, a un certo punto della sua della vita si interroga su come sia arrivato fin lì. Quando i tuoi genitori sono così devoti a una causa sulla quale molta altra gente ha fatto affidamento – che si tratti di religione, di politica o di affari – se tu non provi lo stesso livello di identificazione potresti avere dei grossi complessi.

E, come aggiunto da Driver:

[…] Credo che Kylo Ren sia sorpreso di come si sia sentito dopo ciò che ha fatto a Han Solo. Spera di riuscire a fare chiarezza dentro di sé.

In qualche modo, poi, il rapporto tra Kylo e Rey potrebbe rivelarsi complicato proprio perché – il condizionale è d’obbligo – entrambi potrebbero sentirsi potenzialmente attratti dal lato della Forza con il quale l’altro è schierato. Come specificato da Driver, nonostante il suo apparente odio per Rey, Kylo avverte che i due hanno comunque una possibilità di trovare un “terreno comune” nell’approccio ai rispettivi poteri:

Credo che [Kylo Ren] intraveda qualcosa con la quale sembra avere familiarità, che tuttavia è anche qualcosa di cui ha paura e che non sa come gestire.

E, come spiegato da Rian Johnson, una parte importante della storia di Kylo Ren deve ancora essere narrata:

C’è ancora una parte importante della storia, e non sarà raccontata da me. Ma non credo sia interessante limitarsi alla domanda “Come è arrivato fin qui Kylo Ren?” È un personaggio enormemente più complicato e si merita, dunque, una storia più complessa. Non vedo nulla di emozionante nel limitarsi a dire “È un altro cattivo da uccidere”.

A oggi, non resta che attendere l’ottavo capitolo di Star Wars al cinema per comprendere meglio come potrà potenzialmente evolvere i rapporto tra Rey e Kylo.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

