Star Wars: Gli Ultimi Jedi, da Oscar Isaac e Laura Dern nuovi dettagli su Amilyn Holdo

I dettagli su eventi e personaggi divengono diffusi col contagocce e con parsimonia, mentre si avvicina l’uscita al cinema dell’ottavo Episodio della saga, diretto da

Tuttavia, ad anticipare qualche curiosità sono stati sia Oscar Isaac che Laura Dern, parlando proprio di Poe Dameron e del Vice Ammiraglio Amilyn Holdo.

Come spiegato da Isaac:

Una parte importante delle frizioni [interne alla Resistenza] presenti nel film si devono al rapporto che c’è tra Poe e Amilyn Holdo, la persona che – almeno per il momento – è a capo della Resistenza.

E, come aggiunto da Dern sul suo personaggio:

Lei è nella Resistenza per dare un forte scossone alle cose.

A meno di un mese dall’uscita del film, sono in molti a chiedersi se Holdo sia una figura della quale fidarsi o meno. Sappiamo, a oggi, che il Vice Ammiraglio intrattiene un rapporto difficile anche con il Generale Leia: le due, da ciò che si sa, non hanno lo stesso modus operandi e non sono d’accordo su molte scelte relative alla gestione del conflitto con il Primo Ordine. A oggi, non resta che attendere ulteriori ed eventuali dettagli.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

