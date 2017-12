tempo di lettura 1'

È semprea mantenersi in testa alla classifica italiana di sabato. Il film di Kenneth Branagh accelera nettamente e incassa 1.3 milioni di euro, con la miglior media della classifica e un totale in tre giorni di quasi due milioni di euro. Buon risultato anche per, che al secondo posto incassa 417mila euro e sale a 667mila euro in tre giorni. Terza posizione per, che continua a tenere abbastanza bene e incassa 239mila euro, portandosi a 1.5 milioni complessivi.

Al quarto posto, Justice League incassa 234mila euro, per un totale di 5.8 milioni di euro (oggi supererà i sei), mentre sale al quinto posto Gli Eroi del Natale, con 174mila euro e un totale di 232mila euro in tre giorni.

L’altra nuova uscita del weekend in top-ten, Seven Sisters, si piazza al sesto posto, con 174mila euro e un totale di 260mila euro. Undicesimo posto per Amori che non sanno stare al Mondo, con 63mila euro e 112mila euro in quattro giorni, mentre Happy End si piazza tredicesimo con 52milaeuro e 82mila euro complessivi.