È Deadline a segnalare che la Fox, come da programma, ha già scelto il rimpiazzo dik Bryan Singer alla regia di, il biopic di Freddie Mercury con protagonista Rami Malek.

Il filmmaker in questione è Dexter Fletcher che con la major ha già realizzato l’apprezzato Eddie the Eagle. La produzione ripartirà la prossima settimana in maniera tale da ultimare i 15 giorni circa di riprese ancora in agenda (anche se, a quanto pare, Singer resterà formalmente il regista accreditato per la regia della pellicola).

Nel cast troviamo Rami Malek (Freddie Mercury), Joe Mazzello (Joe Deacon), Ben Hardy (Roger Taylor) e Gwilym Lee (Brian May), oltre a Lucy Boynton (Mary Austin), Aidan Gillen e Tom Hollander.

La pellicola approderà nelle sale americane il 25 dicembre 2018.

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach.