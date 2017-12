tempo di lettura 1'

Nonostante le nuove uscite,si conferma il film di punta al box-office italiano il 7 dicembre. La pellicola diincassa ben 486mila euro, incrementando notevolmente gli incassi rispetto a una settimana fa (ovviamente grazie al fatto che oggi è festa) e salendo a 4.6 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per Smetto Quando Voglio – Ad Honorem, che incassa 108mila euro e tiene abbastanza bene salendo a quasi 1.4 milioni di euro.

Al terzo posto Bad Moms 2 incassa 57mila euro, per un totale di 89mila euro in due giorni, seguito da Seven Sisters con 56mila euro e un totale di 557mila euro, e da Justice League con 55mila euro e un totale di 6.2 milioni di euro.

Al sesto e settimo posto Suburbicon e Il Premio non convincono, entrambi con 50mila euro e una media bassissima (appena sotto i 150 euro per sala). Ottava posizione per Gli Eroi del Natale, con 44mila euro e 653mila euro complessivi, seguito da Gli Sdraiati (34mila euro, 1.8 milioni complessivi) e lo speciale Vasco Modena Park – il Film, con 27mila euro e 687mila euro complessivi, e la miglior media per sala.