tempo di lettura 1'

Negli ultimi giorni abbiamo appreso la notizia che vedeal lavoro insieme per realizzare un nuovo capitolo della saga cinematografica di qui trovate tutti i dettagli al riguardo ).

In relazione a ciò l’Hollywood Reporter ha voluto parlare dell’argomento con Patrick Stewart, l’iconico capitano della USS Enterprise Jean-Luc Picard nella serie Star Trek: The Next Generation e in 4 film per il cinema. Ecco cosa ha dichiarato l’attore:

La gente mi chiede da sempre “Sarai nuovamente Jean-Luc Picard?”. E io non posso pensare che ciò sia possibile, ma forse esistono modi per fa sì che ciò possa accadere. Uno dei miei grandi sogni è quello di lavorare con Tarantino, ammiro davvero tanto il suo lavoro e trovarmi in un suo film mi darebbe tantissima soddisfazione. Quindi se dirigerà qualcosa su Star Trek e ci fosse la possibilità che il caro vecchio Jean-Luc appaia nuovamente, per il signor Tarantino tornerei.

Lo sviluppo della storia avverrà nel corso del 2018, mentre Tarantino lavorerà al suo nuovo lungometraggio ambientato nell’estate del 1969.