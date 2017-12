Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In una delle sue ultime interviste Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ha avuto modo di parlare della sfida di dare vita a un film ambizioso che, allo stesso tempo, sviluppasse organicamente quanto narrato nel capitolo precedente, Il Risveglio della Forza, diretto da J.J. Abrams.

Come spiegato da Johnson:

Adoro Il Risveglio della Forza, e il mio lavoro è stato quello di far proseguire quella storia. J.J. [Abrams] mi ha dato tutto ciò di cui avevo bisogno, ovvero il primo capitolo di una storia. Io dovevo narrarne il secondo e se non vai a sviluppare organicamente ciò che un primo capitolo ha iniziato manchi certamente l’obiettivo. […] Come per ogni processo di scrittura, si tratta più di scavare che di scolpire. Trovi molte cose proprio mentre stai scavando, ed è proprio a quel punto che realizzi che vuoi che qualcosa vada in un certo modo. Quindi sì, sono stati essenziali tanto il flashback [de Il Risveglio della Forza] quanto le dinamiche tra i vari personaggi. Ho studiato Il Risveglio della Forza con una attenzione direi “forense”, dettaglio per dettaglio.