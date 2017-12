tempo di lettura 2'

No, non avete letto male: c’è anche Star Wars. Nel 2012 la Disney ha acquisito la Lucasfilm e tutti i suoi asset, tranne i diritti di Una Nuova Speranza, che fu finanziato interamente dalla Fox nel 1977. Nel 2022 la Disney avrebbe comunque avuto quasi tutti gli altri diritti, ma ora li avrà integralmente nelle sue mani, anche quelli per ridistribuire la vecchia trilogia in versione originale, senza interventi postumi, magari realizzando una nuova rimasterizzazione in 4K (questa è una nostra speculazione). O anche solo ridistribuire tutti i film in sala e in home video senza dover prendere accordi con altri.

Ieri, nel nostro speciale dedicato ai franchise che passeranno nelle mani della Disney come conseguenza dell’acquisizione della Fox da parte della Disney abbiamo scritto:

Pablo Hidalgo, il capo dello Story Group della Lucasfilm, è ora intervenuto su Twitter per chiarire la questione spiegando che “Il motivo che tiene lontane le versioni originali dei film della Trilogia Classica dalle riedizioni home video è sempre quello: non è una decisione che dipende dallo studio”. Hidalgo aggiunge poi “Per quello che vale*, vorrei averle anche io. *Non vale nulla”.

Insomma, a quanto pare, nonostante la compravendita multimiliardaria, l’eventuale decisione in materia spetta sempre e solo a una persona sola: George Lucas.

