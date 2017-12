tempo di lettura 2'

C’è molta curiosità, dopo lo storico accordo tra, sulle proprietàin licenza proprio a Fox. Il CEO della Disneyha tenuto due diverse conferenze stampa ieri, confermato proprietà comeavranno la possibilità di divenire parte dell’UCM, eventualmente rimanendo in un mondo separato (un po’ come I Difensori sono separati dagli Avengers poiché facenti parte della divisione televisiva).

Come spiegato da Iger:

Con la 20th Century Fox abbiamo l’occasione di espandere franchise iconici per nuove generazioni in tutto il mondo, proprio come abbiamo fatto con la Marvel o con Star Wars. Non vediamo l’ora di espandere l’Universo Cinematografico Marvel per includere gli X-Men, i Fantastici 4, Deadpool e per riunire tutti i film di Star Wars [incluso Una Nuova Speranza, che non era ancora una proprietà Disney] sotto un unico tetto, cosa che apre nuove opportunità per il franchise.

Per finalizzare tutti gli aspetti del colossale accordo saranno necessari dai dodici ai diciotto mesi. Questo significa che, verosimilmente, tutti i film Fox attualmente programmati per il 2018 non dovrebbero subire slittamenti di sorta o cambiamenti di programma. Cosa diversa, invece, per progetti di più lungo periodo come Gambit, la cui sorte – a questo punto – è ancora da chiarire. Come del resto è ancora da chiarire se l’inclusione di vari personaggi nell’UCM avverrà tramite un’aggiunta “diretta” o attraverso dei reboot.

Iger, molto attento a pesare ogni singola parola con la stampa, parla ancora di “occasioni” e di “opportunità” per quanto riguarda le proprietà Marvel. E non è un caso. Le decisioni sull’ingresso di nuovi personaggi nell’UCM spettano esclusivamente a Kevin Feige, che sarà presto letteralmente sommerso di domande sul futuro del “franchise di franchise” messo in piedi dai Marvel Studios.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CBM