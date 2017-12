tempo di lettura 2'

In occasione dell’uscita dinelle sale americane il TCL Chinese Theatre di Los Angeles ha deciso di dedicare una targa commemorativa a, attrice scomparsa poco meno di un anno fa che abbiamo visto per l’ultima volta nei panni di Leia proprio in Gli Ultimi Jedi.

“Ti vogliamo bene Carrie”, recita l’ultima frase della targa, visibile nella foto sottostante:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei Commenti!

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.