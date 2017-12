tempo di lettura 3'

Come noto,aveva realizzato un trattamento per una nuova Trilogia digià da prima che la Lucasfilm venisse acquistata dalla Disney.

Le idee sono state poi scartate quando J.J.Abrams ha raccolto le redini del progetto e anche se questa “versione di Lucas” dei capitoli VII, VIII e IX di Guerre Stellari resterà per sempre un “What if?”, grazie all’art book di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, possiamo scoprire alcune di queste idee in aggiunta a dei concept (via /Film).

Nel libro viene spiegato che uno dei primi meeting per l’elaborazione visuale de Il Risveglio della Forza è avvenuto il 16 gennaio del 2013 allo Skywalker Ranch, in presenza dello stesso Lucas. Fra i vari concept presentati c’era anche quello di un Luke Skywalker intento ad addestrate la sua giovane dispecola di nome Kira (poi diventata Rey nel film).

Il concetto alla base di tutto era che, a 30 anni di distanza dalla caduta dell’Impero, Luke aveva deciso di segregarsi in un tempio Jedi situato in un pianeta remoto (diventato poi Ahch-to nella Nuova Trilogia). In una delle opere, Luke è intento a meditare e a riesaminare la sua stessa esistenza.

Il piano iniziale di The Force Awakens prevedeva il riluttante Luke alle prese con la riscoperta della sua indole di Jedi e Maestro attraverso tutto lo svolgimento della pellicola. Presupposto poi drasticamente mutato nella versione di Star Wars: Il Risveglio della Forza elaborata da Abrams e Kasdan, in cui il vecchio Jedi è diventato colui che tutti, eroi e villain, stavano cercando. Per questo è stato Han Solo a ricoprire il ruolo di “mentore” per Rey e tutta la storyline dell’addestramento della ragazza è stata spostata negli Ultimi Jedi.

Slashfilm riporta anche un estratto dal libro:

Questa è una delle versioni preliminari del tempio di Luke, risale a quando il film non aveva neanche un regista. È stata presentata a George Lucas durante un meeting. Doug Chiang è venuto da me dichiarando “Congratulazioni James, Hai avuto un timbro “Fabuloso” da parte di George” ricorda l’art director James Clyne. L’executive creative director della Lucasfilm Doug Chiang aggiunge “Dopo aver lavorato con George per ben sette anni sui prequel della saga, riesco ad anticipare in qualche maniera le geometrie che preferisce – cosa davvero ottima perché ancora gradisce certe forme. Per questo ha amato la forma a campana del tempio Jedi. Richiamava in qualche maniera le immagini del concept artist originale di Star Wars, Ralph McQuarrie”.

Ecco, a seguire, i concept pubblicati da /Film:

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.