Si torna a parlare di, la pellicola diche ha ottenuto più critiche positive su giornali e siti che dollari al box office tanto da portare lo stesso filmmaker canadese a farsi delle domande – rimaste sostanzialmente senza risposta – sulle ragioni del flop.

Lo spunto arriva dagli impegni stampa di Ridley Scott per la sua nuova fatica, Tutti i Soldi del Mondo, in uscita a gennaio in Italia.

Parlando di Blade Runner 2049, film che ha prodotto e co-sceneggiato (senza essere accreditato per la cosa) spiega:

Devo stare attento a ciò che dico. Devo stare attento. Ma era fo**utamente troppo lungo. Dannazione! Ed è tutta colpa mia. Me ne sono stato seduto per un quantitativo eccessivo di tempo insieme agli sceneggiatori e non riceverò alcun credito per tutto questo, perché vuol dire che me ne devo stare lì con un registratore mentre parliamo. E non potrei fare una roba del genere a un bravo sceneggiatore. Ma devo farlo. Lo devo fare per dimostrare che sono parte attiva del processo, devo avere un’adeguata mole di prove in maniera tale da non poter essere disturbato […] La madre doveva morire, senza alcuna spiegazione, e mesi dopo aver finito l’allattamento. Le ossa che vengono ritrovate nella scatola sotterrata sotto l’albero. Tutte idee mie. Ma non dovrei parlare. Sto facendo lo stro**o.

A fine di ottobre anche Michael Deeley, produttore dell’originale Blade Runner, aveva avuto modo di illustrare, a margine di un’intervista a Screendaily, una delle ragioni che avevano contribuito secondo all’insuccesso commerciale di Blade Runner 2049, la pellicola di Denis Villeneuve che ha proseguito la storia dell’opera di Ridley Scott: la durata eccessiva.

Non ho ancora in programma di vederlo, ma lo farò. È troppo lungo, doveva consentire – e avrebbero effettivamente dovuto fare – dei tagli. Non possono fare meglio di così al box-office perché non può essere proiettato più di tre volte in una giornata proprio perché dura troppo, una mossa che definirei auto indulgente se non addirittura arrogante. Una cosa criminale.

