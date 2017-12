tempo di lettura 1'

Dopo il debutto di giovedì, si mantiene in testa alla classifica anche venerdì: il nuovo film d’animazione della Pixar incassa ben 651mila euro e stacca nettamente gli altri film, salendo così a 1.3 milioni di euro in due giorni. Seconda posizione per, che raccoglie altri 457mila euro salendo a 4.1 milioni di euro, mentre al terzo postosfiora i 12.6 milioni complessivi grazie ad altri 377mila euro.

Scambio tra la quarta e la quinta posizione: sale al quarto posto Come un Gatto in Tangenziale, che incassa 369mila euro e sale a 717mila euro in due giorni, mentre scende al quinto posto Napoli Velata, che incassa 352mila euro per un totale di 723mila euro in due giorni.