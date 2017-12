tempo di lettura 1'

Come ogni anno anche nel 2017 è stato possibile vedere una serie di film che sono usciti nei principali festival internazionali, solo nel proprio paese, che non sono stati acquistati per l’Italia o che sono parcheggiati in attesa della stagione degli Oscar e quindi non sono stati ancora distribuiti sul nostro territorio.

Spesso questi titoli sono tra i migliori in assoluto, vuoi per la particolarità dei soggetti, vuoi per la loro natura sperimentale, vuoi per le potenzialità che li rendono degli Oscar-contender.

Per questo motivo siamo soliti creare una classifica a parte con tutti i film migliori visti e recensiti ma non usciti. Dove possibile è indicata la data di uscita italiana o se sia stato acquistato da un distributore italiano.