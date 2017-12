tempo di lettura 1'

Sono i cattivi che fanno un film. I cattivi sono anche quei personaggi che non possono tornare, o sono convertiti in buoni, o ne vediamo le origini o fanno parte di una saga che funziona come una serie tv in cui ogni film è un episodio oppure devono morire. Insomma ogni film deve avere il suo cattivo originale, altrimenti non funziona bene.

Per questo la classifica dei migliori cattivi visti quest’anno al cinema ci parla di cosa stia succedendo al cinema, cosa stia tornando di moda e cosa invece stia passando.

Potete vedere la classifica sfogliando la galleria qua sotto (attenzione: c’è qualche spoiler sui film!).