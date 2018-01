tempo di lettura 2'

a mantenersi in testa alla classifica del weekend negli Stati Uniti, con 52.4 milioni di dollari in tre giorni e un totale di 517.1 milioni di dollari il film diventa (per il rotto della cuffia) il maggiore incasso del 2017 negli USA, battendo un altro film Disney,(504 milioni di dollari). Nel mondo la pellicola è arrivata a un miliardo di dollari, terzo incasso globale del 2017 e pronto a crescere ancora grazie all’uscita in Cina il 5 gennaio.

Ottima tenuta per Jumanji: Benvenuti nella Giungla, che incassa ben 50.6 milioni di dollari in tre giorni incrementando di ben il 38% gli incassi rispetto alla settimana scorsa e salendo a quasi 170 milioni di dollari. Un successo inaspettato, che culminerà con la probabile vittoria del weekend di quattro giorni (con gli incassi di oggi dovrebbe totalizzare 67 milioni contro i probabili 65 di Star Wars).

Rimane al terzo posto Pitch Perfect 3, con 17.8 milioni di dollari e un totale di 69.2 milioni di dollari in due settimane (che diventano quasi 100 nel mondo, ne è costati 45). Al quarto posto The Greatest Showman incassa 15.3 milioni di dollari, per un totale di 48.8 milioni in due settimane che diventano 84 nel mondo (cioè quanto è costato). Quinta posizione per Ferdinand, che incassa 11.7 milioni di dollari e arriva a soli 53.8 milioni in tre settimane (125 nel mondo). Segue Coco, con 6.6 milioni di dollari e 178.9 milioni complessivi, che salgono a 538 nel mondo. Al settimo posto Tutti i Soldi del Mondo incassa 5.5 milioni di dollari, con una media decisamente bassa per essere distribuito in duemila cinema (2.600 dollari per cinema). 12.6 i milioni complessivi raccolti dalla pellicola di Ridley Scott.

Chiudono la top-ten The Darkest Hour (5.3 milioni di dollari, 18 milioni complessivi) e le due delusioni di queste feste: Downsizing, con 4.6 milioni di dollari e 17 milioni complessivi, e Father Figures, con 3.7 milioni di dollari e un totale di 12.7 milioni.