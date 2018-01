tempo di lettura 4'

Nell’ultimo film Pixar,, la musica gioca un ruolo fondamentale.

La scelta per la scrittura della colonna sonora è ricaduta non a caso sul compositore Michael Giacchino, che portò la Disney Pixar all’Oscar nel 2013 con Up. “Il nostro obiettivo principale è quello di far uscire dalla sala il pubblico con la sensazione di aver davvero visitato Santa Cecilia e il Mondo dei Morti “, ci spiega Tom MacDougall, vice presidente esecutivo per la musica alla Disney, durante la nostra visita ai Pixar Animation Studios. “Riuscire a fargli vivere un’autentica esperienza musicale li aiuterà a creare una relazione duratura con il film”.

Per contribuire a sottolineare la passione Miguel, i registi di Coco hanno arruolato anche i cantautori della squadra vincente che valse l’Oscar alla Disney Animation nel 2013 con Frozen, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Per Coco, hanno scritto la canzone tematica “Remember Me”, che è la canzone di punta di Ernesto de la Cruz e viene suonata più volte in tutto il film. “I nostri collaboratori della Pixar ci hanno chiesto di scrivere una canzone che avesse uno stile simile al bolero ranchero messicano ma con un cenno agli anni ’20 e ’30” ci spiega Anderson-Lopez. “Siamo stati così ispirati dal film, dai personaggi e dall’ambiente messicano che ci siamo totalmente immersi. Il nostro obiettivo era trovare una canzone che avrebbe potuto essere una hit in quel periodo storico e in quella cultura”.

Per le orchestrazioni la Pixar ha ingaggiato Germaine Franco per aggiungere alla colonna sonora un sapore messicano. “Volevamo davvero sposare questa idea di musica originale ma con elementi della musica messicana senza che finisse per essere al 100% folcloristica”.

Germaine Franco è la prima compositrice latinoamericana ad essere stata invitata ad unirsi all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, all’interno del ramo musicale. Compone musica e canzoni che riflettono la sua ampia formazione orchestrale, la sua esperienza multi-strumentale e il suo amore per la musica del mondo. L’apporto di Franco per Coco è stato multiforme e comprende più di quattro anni di collaborazione creativa con i registi. Franco ha inoltre organizzato, orchestrato e co-prodotto “Remember Me”, scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Ha lavorato fianco a fianco con il produttore Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) per riuscire a creare un suono messicano autentico e ha lavorato con il compositore Michael Giacchino come orchestratrice durante le sessioni di scrittura.

Franco, americana di origini messicane e cresciuta al confine tra il Messico e il Texas ascoltando tutti i tipi di musica legati alle sue origini, ha voluto che nella colonna sonora si utilizzassero strumenti culturalmente rilevanti: la chitarra, l’arpa, la quijada, lo sousaphone, la charchetas, lo jaranas, il requintos, la marimba, trombe e violini. Ha collaborato con il co-regista e sceneggiatore Adrian Molina per scrivere diverse canzoni, tra cui “Un Poco Loco”, una canzone nello stile messicano Son Jarocho eseguita da Miguel ed Hector sul palco nel Mondo dei Morti. “È uno dei miei tipi preferiti di musica messicana”, ci svela Franco. “Comprende un mix di elementi musicali indigeni, africani e spagnoli”.

Per una scena con Chicharrón, un vecchio amico di Hector, Molina ha anche scritto “Everyone Knows Juanita” insieme a Franco. “Chicharrón è sul punto di essere dimenticato, quindi chiede un’ultima canzone”, dice Molina. “Ho scritto i testi della canzone: è una ninna nanna sentimentale, ma è anche molto ironica. Volevamo che fosse sia umoristica che emozionante come la scena.”

A far parte del team anche il consulente musicale Camilo Lara (“Y Tu Mama Tambien”) del progetto musicale “Mexican Institute of Sound”. Lara ha aiutato i registi a spaziare nella musica messicana mantenendo l’autenticità: dalla cumbia alla musica mariachi. “Sono stato anche responsabile di una magica sessione a Città del Messico in cui abbiamo registrato una vasta gamma di musicisti messicani di molti generi: banda, marimba, mariachi, trio e son jarocho. Avevamo i migliori maestri messicani.”

“Dal primo giorno, l’idea era quella di rimanere il più autentici possibile”, continua Lara. “Abbiamo ascoltato un sacco di musica, da quella sofisticata a quella di strada. Penso che siamo riusciti a presentare un bel mosaico della vasta diversità della nostra musica “.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ambientato in Messico, Coco racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante e chitarrista autodidatta che sogna di seguire le orme del suo idolo Ernesto de la Cruz, il musicista più famoso nella storia del Paese. Ma ormai da generazioni la musica è severamente proibita nella famiglia del ragazzo.

Diretto da Lee Unkich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga), Coco è uscito nelle sale italiane insieme al nuovo contenuto speciale firmato Walt Disney Animation Studios Frozen – Le Avventure di Olaf.