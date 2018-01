tempo di lettura 2'

Incassi in calo al box-office italiano nel 2017. Secondo i dati diffusi da Cinetel, sono stati raccolti 584 milioni di euro nei cinema italiani, in calo dell’11,7% rispetto ai 661 milioni dell’anno precedente. Calano anche i biglietti staccati: 92 milioni contro i 105 dell’anno precedente, con una variazione del -12,4%. I mesi peggiori dell’anno sono stati in particolare quelli estivi (infatti nonostante un’offerta abbastanza ricca a giugno, è stata la peggiore estate da quindici anni), in parte anche a causa della scarsa attrattiva del prodotto proveniente dagli Stati Uniti (dove infatti non è andata meglio). È andato invece bene dicembre, anche grazie ad alcune sorprese comee conferme come(che però non ha seguito l’andamento americano, allineandosi più a).

Solo dieci i titoli in grado di superare i 10 milioni complessivi d’incasso (e solo uno sopra i 20): nel 2016 erano dodici. Va detto che l’anno scorso Quo Vado? da solo aveva raccolto la cifra record di 65 milioni di euro, ma non è solo l’assenza di un successo come quello di Zalone a far precipitare la quota di mercato dei titoli italiani a circa il 17,4%:

USA – 387 milioni (66,3%) Italia – 102 milioni (17,4%) Inghilterra – 39.8 milioni (6.8%) Francia – 24.7 milioni (4.2%) Australia – 7.5 milioni (1.2%)

Ma non è la scarsità di prodotto a tradursi in una delle quote di mercato più basse degli ultimi anni: nel 2017 sono stati distribuiti 520 film americani e 497 film italiani. Il calo di incassi rispetto al 2016 è quasi 90 milioni di euro, quindi decisamente più dei 65 milioni di Zalone.

E passando alla top-ten del 2017, si nota infatti che solo due film sono italiani, in nona e decima posizione: L’Ora Legale, sorpresa italiana dell’anno con 10.3 milioni di euro, e Mister Felicità con 10.2 milioni di euro. Al primo posto invece troviamo La Bella e la Bestia, con 20.5 milioni di euro: la Disney conquista quattro posizioni della top-ten, seguita dalla Universal con tre posizioni (seconda, terza e quarta).

LA BELLA E LA BESTIA – Disney – € 20.509.524 CATTIVISSIMO ME 3 – Universal – € 17.991.482 CINQUANTA SFUMATURE DI NERO – Universal – € 14.873.353 FAST & FURIOUS 8 – Universal – € 14.708.426 IT – Warner – € 14.521.313 STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI – Disney – € 13.271.989 ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS – Fox – € 13.029.585 PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR – Disney – € 12.537.121 L’ORA LEGALE – Medusa – € 10.376.400 MISTER FELICITÀ – 01 – € 10.206.028

Interessante notare che sebbene diversi titoli in top ten siano per tutta la famiglia (a dimostrazione che quando c’è il grande prodotto per famiglie la gente al cinema ci va, una considerazione non scontata), il 2017 vede in top ten anche prodotti VM14 come Cinquanta Sfumature di Nero e It.