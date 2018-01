tempo di lettura 1'

a piazzarsi in testa alla classifica americana venerdì.

L’unica nuova uscita del weekend incassa 12.7 milioni di dollari e dovrebbe chiudere con circa 25 milioni di dollari in tre giorni, in linea con l’esordio del terzo film (mentre il secondo aveva aperto con 40.3 milioni di dollari). Visto il budget di soli 10 milioni, è già un successo. Complessivamente il franchise ha raccolto circa 400 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo. L’horror solitamente funziona bene in un mese fisiologicamente ‘moscio’ come gennaio, anche nel weekend dell’epifania in genere la fanno da padrone ancora i film di Natale e Capodanno.

Al secondo posto Jumanji: Benvenuti nella Giungla raccoglie 10.8 milioni di dollari, ma dovrebbe vincere il weekend con circa 35 milioni di dollari. Molto dipenderà dalle temperature rigide che stanno paralizzando l’intera costa est degli Stati Uniti.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, al terzo posto, incassa 7 milioni di dollari e dovrebbe raccoglierne 23 durante il weekend, decisamente dietro ai 42.4 incassati da Il Risveglio della Forza nel secondo weekend di gennaio.