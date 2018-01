tempo di lettura 2'

Mancano ormai poche ore alla 75° cerimonia di premiazione dei Golden Globes. L’appuntamento, per il pubblico italiano, è su: questa sera alle 23.25 inizierà uno speciale, seguito alle 01:00 dal Red Carpet e alle 2:00 dalla cerimonia vera e propria condotta da Seth Meyers.

Come vi segnaliamo ogni anno, i Globes hanno importanza soprattutto per il loro valore glamour e per lo spettacolo televisivo (trasmesso negli USA dalla NBC), mentre non possono essere presi come indicatore sugli Oscar essendo assegnati dal ristretto gruppo dell’Hollywood Foreign Press Association, un’organizzazione di giornalisti di cinema e tv che lavorano dagli USA sui media esteri e che nulla ha a che fare con l’Academy.

Ma a differenza del passato, quest’anno la data delle premiazioni cade esattamente durante la fase di nomination degli Oscar (è iniziata il 5 gennaio e si chiuderà il 12 gennaio, con l’annuncio previsto per il 23 gennaio). Quindi l’impatto mediatico che avranno i vincitori del Globe potrebbe ripercuotersi almeno sulle nomination, e forse anche sulle premiazioni vere e proprie, anche se lì a farla da padroni sono i premi delle Guild. Ma numerosi commentatori ritengono che dopo il trionfo ai premi della NSFC se Lady Bird vincesse anche il Globe come miglior film – commedia sarebbe ufficialmente il frontrunner di quest’anno all’Oscar come miglior film, lasciando invece quello come miglior regista ancora completamente in ballo (Greta Gerwig non è nominata al Globe, e le nomination ai DGA arriveranno l’11 gennaio, a ridosso della chiusura delle votazioni per le nomination agli Oscar). Per quanto riguarda il Globe come miglior film drammatico, il più accreditato alla vittoria è The Shape of Water di Guillermo del Toro, assieme a Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. Tra i premi alla recitazione, invece, uno è praticamente scontato: Timothée Chalamet per Chiamami col tuo Nome.

Domattina vi riporteremo tutti i vincitori, nel frattempo potete rileggere le nomination cinema qui su BadTaste.it e le nomination TV su BadTV.it.

Voi per chi tifate? Ditecelo nei commenti!