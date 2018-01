tempo di lettura 1'

A metà agosto, l’Hollywood Reporter sosteneva di aver appreso che lo spin-off di Star Wars dedicato a Obi-Wan Kenobi era in fase di sviluppo, con, regista di Billy Elliot e di The Hours, in trattativa con la Lucasfilm per assumere la direzione del lungometraggio.

Durante la serata di premiazione dei Golden Globes Ewan McGregor ha però raffreddato gli animi a riguardo. La cosa è stata riportata su Twitter da una giornalista della versione americana di Vanity Fair:

Ewan McGregor on the rumors of him returning as Obi-Wan Kenobi in Star Wars: “There’s a lot of talk. But [it’s] just that. I’d be happy to play him again. . . There is no plan. I love the new one. I saw it over Christmas. . .it was really, really beautiful.”

— Julie Miller (@juliewmiller) 8 gennaio 2018