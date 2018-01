tempo di lettura 2'

Dal 17 gennaio sarà disponibile in Dvd e Blu-ray, ultimo film di(Il Cigno Nero) con protagonisti

La pellicola, arrivata nelle nostre sale lo scorso settembre, era stata presentata in concorso al Festival del Cinema di Venezia (qui potete vedere la nostra recensione e leggere la recensione).

Del cast fanno parte anche Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson, Brian Gleeson e Jovan Adepo.

Qui di seguito trovate il comunicato stampa ufficiale diffuso dalla Universal con tutti i dettagli tecnici sulle varie edizioni:

I PREMI OSCAR JENNIFER LAWRENCE E JAVIER BARDEM SONO I PROTAGONISTI DEL PIÚ PROVOCATORIO FILM DELLA SCORSA STAGIONE

madre!

IL THRILLER PSICOLOGICO DEL VISIONARIO REGISTA DARREN ARONOFSKY DISPONIBILE IN DVD E BLU-RAY™ DAL 17 GENNAIO CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

L’acclamato regista Darren Aronofsky (Il cigno nero) ha realizzato “un incredibile capolavoro” (Scott Mantz, “Access Hollywood”) con lo straordinario madre! disponibile in DVD e Blu-ray™ a partire dal 17 gennaio con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Descritto come “cupamente esilarante” (Justin Chung, Los Angeles Time) e “il film più ardito di Aronofsky finora” (Ben Croll, Indiewire), madre! ha sorpreso la critica e il pubblico di tutto il mondo. Jennifer Lawrence e Javier Bardem sono i protagonisti di un thriller psicologico visivamente sbalorditivo che vi farà rimanere a bocca aperta e con il cuore in gola. Tra gli attori anche i candidati all’Oscar Michelle Pfeiffer e Ed Harris, insieme a Domhnall Gleeson, Brian Gleeson and Jovan Adepo.

Con oltre 35 minuti di contenuti speciali potrete scoprire il regista Darren Aronofsky e il cast discutere sulla produzione del film e sul suo finale spettacolare. Da non perdere inoltre la clip sugli incredibili effetti del make-up che hanno reso madre! un’esperienza visiva.

CONTENUTI EXTRA NEL BLU-RAY™:

madre! la spirale negativa

Il make-up di madre!

CONTENUTI EXTRA NEL DVD:

madre! la spirale negativa

Il make-up di madre!

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Thriller

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 1 minuto ca.

Audio: Inglese Dolby Atmos / Italiano, Descrizione Audio Inglese, Francese, Giapponese, Spagnolo, Tedesco Dolby Digital Surround 5.1

Video: Formato: 2.39:1 letterbox

Sottotitoli: Italiano, Spagnolo, Tedesco, Inglese n/u, Francese, Portoghese, Danese, Olandese, Svedese, Norvegese, Finlandese

Contenuti Speciali: · madre! la spirale negativa · Il make-up di madre!

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Thriller

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 1 minuto ca.

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Olandese

Contenuti Speciali: • madre! la spirale negativa • Il make-up di madre!