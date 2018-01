tempo di lettura 2'

, oltre a essere un veterano in ambito di produzione cinematografica, è sempre stato legato a doppia mandata ai cinecomic targatifin dai tempi di, la pellicola che ha dato il via all’acclamata Trilogia didedicata al Cavaliere Oscuro di Gotham.

Per molto tempo ha avuto un ruolo di primissimo piano all’interno di questo popolare filone cinematografico anche se, dopo le varie controversie legate a lungometraggi quali Batman v Superman e Suicide Squad, lo studio ha deciso di ridimensionare il suo coinvolgimento nel DCEU, limitandolo a quelli che aveva già in fase di sviluppo (Wonder Woman e Justice League) e ai relativi seguiti.

In un nuovo Q&A pubblicato da Deadline, Roven ha avuto modo di riflettere sulla sua esperienza in materia e di quello che lo aspetta in futuro:

Credo che al momento il mio compito sia quello di focalizzarmi sui vari sequel, ma sai, un paio di anni fa ero il produttore di tutti i film della Justice League e delle varie pellicole individuali, ma poi è diventato abbastanza palese che per produttore questi film rispettando la timeline della Warner, era una mole di lavoro eccessiva per un solo produttore.

Qualche tempo fa, vi abbiamo informato circa i cambiamenti in atto alla Warner annunciati a neanche una settimana di distanza dalla news relativa al cambiamento dei vertici della divisione DC.

