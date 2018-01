tempo di lettura 1'

Lo scorso anno avevamo appreso che Rob Zombie era intenzionato a realizzare un sequel di, horror da lui diretto diventato cult uscito nelle sale nel 2005.

Ora, secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, le cose si starebbero già muovendo verso la realizzazione concreta del film, rivelando che le riprese potrebbero avere inizio a marzo e che il lungometraggio potrebbe intitolarsi The Devil’s Rejects 2: Three From Hell. Lo stesso Zombie sarebbe anche in trattative con la Saban Films e Lionsgate per poter distribuire il film nelle sale, in VOD e in home video.

Per ora si tratta solo di un rumour, come specificato dalla stessa testata, quindi vi invitiamo a prendere la notizia con la dovuta cautela. Ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo, conferma o smentita.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!