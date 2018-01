Logan – The Wolverine: James Mangold commenta la candidatura all’Oscar

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nel corso di un’intervista con il Los Angeles Times ha commentato la candidatura all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale di

Il regista ha confessato che si è trattato di una sorpresa, ma ha riconosciuto che la candidatura è un segno dei tempi che cambiano e di come Hollywood abbia accolto diversi generi cinematografici:

Altri registi hanno svolto un lavoro grandioso per questo genere, e in quanto tale c’è bisogno di tempo prima che la gente accetti che possano essere luogo di creatività e ambizione. C’è stato un tempo in cui i western erano considerati di bassa lega, ma alle persone piacevano. Il nostro obiettivo era di realizzare un film personale, come la storia di un personaggio e non una pedina di un franchise.