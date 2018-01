tempo di lettura 1'

a mantenersi in testa alla classifica italiana venerdì. Il film di Ligabue incassa 231mila euro, salendo a 416mila euro in due giorni.

Al secondo posto L’Uomo sul Treno segna una forte crescita rispetto a giovedì, incassando 165mila euro e salendo a 266mila euro: il film con Liam Neeson potrebbe riservare sorprese nel weekend. Tiene benissimo al terzo posto L’Ora più Buia, con 161mila euro e 1.8 milioni complessivi, mentre al quarto posto Chiamami col tuo Nome incassa 129mila euro e sale a 219mila euro in due giorni, registrando la miglior media della classifica (quasi mille euro, altissima). Quinta posizione per Benedetta Follia, con 126mila euro e un totale ormai di quasi sette milioni.

Scende al dodicesimo posto Finalmente Sposi: la commedia incassa 57mila euro e sale a 111mila euro in due giorni. Seguono le altre nuove uscite: Downsizing tredicesimo con 44mila euro (70mila in due giorni), Gli Invisibili diciottesimo con 31mila euro (64mila euro in due giorni), Bigfoot Junior diciannovesimo con 30mila euro (50mila in due giorni).