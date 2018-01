Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

In attesa di vedere Avengers: Infinity War nei cinema CBM ha diffuso online dei concept relativi ai costumi alternativi dei protagonisti di, il cinecomic Marvel arrivato nelle nostre sale ad aprile del 2015.

Tra i costumi presenti nelle opere troviamo quelli di Scarlet Witch, Quicksilver, Hulk, Iron Man, Captain America, Thor, Nick Fury, Vedova Nera e Occhio di Falco.

Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War arriverà nelle nostre sale il 25 aprile.

Trovate tutti i concept nella galleria sottostante:

Gli approfondimenti su BadComics.it:

Cosa ne pensate? Potete dircelo nei commenti qui sotto o in questo post del Forum Supereroi.

Scritto e diretto da Joss Whedon, Avengers: Age of Ultron uscirà il 1° maggio 2015 negli USA, il 22 aprile in Italia. Questa la sinossi:

Quando Tony Stark cerca di avviare un progetto dormiente per il mantenimento della pace, qualcosa va storto e i più potenti eroi della Terra, che includono Iron Man, Thor, Captain America, l’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, sono messi a dura prova, col destino del pianeta letteralmente in bilico. Con la nascita del malvagio Ultron, sta agli Avengers impedire che questi riesca a mettere in atto il suo piano di distruzione e, presto, alleanze tutt’altro che facili e azioni inaspettate, spianano la strada per un’avventura unica, epica e globale.