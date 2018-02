tempo di lettura 1'

il primo film in classifica sabato al box-office italiano: il film di Steven Spielberg incassa 916mila euro, conquistando la miglior media della classifica e salendo così a 1.4 milioni di euro in tre giorni (oggi supererà i due milioni). Al secondo posto, piuttosto distante,incassa 488mila euro con la seconda miglior media e un totale di 821mila euro in tre giorni. Segue, che cresce e incassa 404mila euro, per un totale di 682mila euro in tre giorni.

Al quarto posto L’Uomo sul Treno incassa 358mila euro, con la terza media della classifica e un totale di 1.9 milioni. Chiude la top-five Made in Italy, con 284mila euro (2.3 milioni complessivi), mentre rimane al sesto posto Chiamami col tuo Nome, con 239mila euro e la quarta media per sala, e un totale di un milione e mezzo di euro in dieci giorni.

Da notare che Benedetta Follia, all’ottavo posto, supera la soglia degli otto milioni complessivi mentre Il Vegetale, al nono, sfiora i tre milioni complessivi. Le altre nuove uscite si piazzano all’undicesimo e dodicesimo posto: Slumber incassa 137mila euro e sale a 233mila complessivi, C’est la Vie incassa 137mila euro e sale a 204mila euro complessivi.