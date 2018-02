tempo di lettura 1'

Dopo il risultato straordinario delle anteprime di giovedì sera,ha registrato un incasso di ben 75.8 milioni di dollari venerdì (inclusi i 25.2 milioni delle anteprime): uno dei dieci migliori giorni d’esordio della storia, e il miglior giorno d’esordio per un film a febbraio.

Anche alla luce del punteggio CinemaScore altissimo (un raro A+, lo stesso che ebbe The Avengers, il che dovrebbe garantire un ottimo passaparola), le previsioni per il weekend sono di circa 185.8 milioni di dollari in tre giorni (il miglior weekend per un film pre-estivo, battendo La Bella e la Bestia e Batman V Superman), che lieviteranno a oltre 210 milioni di dollari in quattro giorni (lunedì è la festività del Giorno dei Presidenti). La cifra è ancora superiore alle proiezioni di ieri, a dimostrazione che il film si sta dimostrando un vero fenomeno anche per gli analisti.

Aggiorneremo l’articolo con i dati internazionali.

Fonte: BOM