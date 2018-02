tempo di lettura 1'

Sono disponibili le stime definitive d’incasso di lunedì negli Stati Uniti, e come si sospettava le proiezioni di ieri erano al ribasso.

Black Panther ha infatti incassato, nella festività del Presidents’ Day, ben 40.1 milioni di dollari, battendo il record di Star Wars: Il Risveglio della Forza per il maggiore incasso in un lunedì (40 milioni). Come prevedeva Deadline, quindi, la pellicola ha raggiunto i 241.9 milioni di dollari nel weekend lungo: è il secondo maggiore incasso di sempre in quattro giorni, solo Il Risveglio della Forza ha fatto di più (288 milioni).

Per fare un confronto con altri cinecomic Marvel, il film ha battuto in quattro giorni gli incassi complessivi di Captain America (170 milioni), Ant-Man (180 milioni), Thor: The Dark World (206 milioni), Doctor Strange (232 milioni).

A questo punto è davvero difficile immaginare fino a dove si potrà spingere la pellicola: trattandosi di un periodo non particolarmente ricco di blockbuster, avrà la strada libera per raggiungere incassi davvero notevoli a fine corsa, senza dubbio di molto superiori al mezzo miliardo di dollari nei soli Stati Uniti.