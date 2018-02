tempo di lettura 2'

Si chiudono oggi ufficialmente le votazioni per la 90esima edizione degli Academy Awards.

Oltre seimila membri dell’Academy hanno espresso il loro voto nelle varie categorie. Si tratta di un gruppo che quest’anno si è arricchito di 774 nuovi membri da 57 paesi diversi, di cui il 39% donne e il 30% non caucasici. È “classe” più diversificata di sempre (anche se i numeri sono ancora bassi: il 28% sono donne, il 13% persone non caucasiche), e questo potrebbe cambiare soprattutto la designazione del miglior film, che lo ricordiamo viene scelto su base preferenziale.

Noi di BadTaste.it seguiremo come ogni anno il red carpet e la cerimonia di premiazione in diretta con una live-chat multimediale che vedrà interventi dai nostri collaboratori a Milano, Roma e Los Angeles, e nei prossimi giorni vi proporremo le nostre speculazioni e i pronostici alla vigilia della notte più importante dell’anno per il mondo del cinema.

Anche voi, come sempre, potete fare i vostri pronostici: compilate il BAD Ballot e condividetelo sui social o stampatelo per confrontare le vostre previsioni durante la Notte degli Oscar. Nella pagina dei pronostici abbiamo anche inserito un file da stampare sul quale potete spuntare i film che avete visto, così da sapere quali recuperare entro il 4 marzo.

Come sempre, utilizzeremo questi pronostici per realizzare delle previsioni alla vigilia degli Oscar (guarda quelle del 2017) e per decretare i dieci utenti che hanno indovinato più statuette (guarda la classifica del 2017). Ovviamente conterà anche quando sono stati compilati i pronostici: a parità di Oscar indovinati, chi avrà compilato il pronostico prima sarà avvantaggiato.

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

