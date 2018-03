tempo di lettura 1'

Entrambe le colonne sonore sono diventate estremamente popolari, tanto da aver spinto, nel corso del 2017, le vendite americane di un media particolarmente obsoleto come le musicassette: i primi tre posti dell’apposita classifica di cui abbiamo avuto modo di parlarvi qualche settimana fa sono tutti occupati dalle colonne sonore dei due Guardiani della Galassia.

Nelle ore scorse, James Gunn ha condiviso su Spotify una playlist intitolata Awesome Mix Vol. 0 che comprende i brani che il regista ascoltava sul set durante la lavorazione del primo film dedicato a Star-Lord and co.

Potete raggiungerla grazie al tweet qua sotto!

I finally got around to making a @Spotify playlist of Awesome Mix Vol. 0, the secret, personal mix I made to play on the set of @Guardians Vol. 1, especially for the drunken partying scenes in the Boot of Jemiah. Enjoy! https://t.co/XEPVmWKOh9

— James Gunn (@JamesGunn) 28 febbraio 2018