Nel franchise, com’è noto, abbiamo visto tornare sul grande schermo il Grand Moff Tarkin, ricreato interamente in CGI. Ben 40 anni fa, nella saga, il personaggio è stato interpretato da Peter Cushing. Nel 1977, chiaramente, non esistevano le tecnologie utilizzate oggi per trattare e ricreare le immagini in maniera fotorealistica. Nel 2018, tuttavia, sembra che la Lucasfilm – sotto il marchio Disney – abbia iniziato a “scannerizzare” alcuni attori con l’idea di conservarne in qualche modo un “calco digitale” potenzialmente utile in futuro.

Ad essere letteralmente “scannerizzato” è stato, ad esempio, Donald Glover. L’interprete di un giovane Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story ha dichiarato di recente:

Sono scannerizzato dentro Star Wars ora. La mia faccia, il mio corpo… chissà che un giorno non dicano “Hey, facciamo un altro film con Donald. È morto da 15 anni, ma possiamo farci quello che ci pare”.



Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.

