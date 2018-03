tempo di lettura 2'

Vi abbiamo già spiegato come, nei due giorni appena trascorsi, svariati siti qua e là per il web abbiano riportato alcune voci relative al feedback ricevuto dadopo i primi test screening effettuati dalla

Secondo tali rumour provenienti da una fonte tutt’altro che attendibile, il sequel del cinecomic Rated-R campione d’incassi avrebbe ottenuto un punteggio bassissimo dopo queste proiezioni di prova, tanto da spingere la major a dare il via a una lunga sessione di riprese aggiuntive per aggiungere gag nuove di zecca.

Questione già smentita da realtà decisamente più credibili (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

Collider ha pubblicato qualche dettaglio aggiuntivo.

Stando alle informazioni in possesso del sito, il primo test screening sarebbe avvenuto a gennaio e avrebbe ottenuto un punteggio di 90 (o 91) su 100. La Fox avrebbe poi lavorato ancora un po’ sul montaggio del film per poi effettuare un’altra proiezione che ha ricevuto una votazione anche più elevata. In entrambi i casi, il pubblico si sarebbe “lamentato” di una cosa secondo le fonti di Collider: la Domino di Zazie Beets e il Cable di Josh Brolin dovevano avere più spazio.

Le riprese aggiuntive – una prassi ben nota e praticata dalle grandi produzioni – non sarebbero state fatte per “sistemare un film accolto negativamente” nei test screening, ma, sostanzialmente, per il motivo opposto: sistemare l’unico appunto mosso verso Deadpool 2 e dare il giusto spazio a Domino e Cable proprio in virtù dell’apprezzamento dimostrato dal pubblico delle proiezioni di prova.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà il 18 maggio nelle sale americane e il 31 maggio in quelle italiane.