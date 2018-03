tempo di lettura 1'

Con 15.2 milioni di dollari,rimane in vetta alla classifica nordamericana venerdì e si prepara a vincere il weekend lungo di Pasqua. Il film di Steven Spielberg arriva quindi a 27.2 milioni di dollari in due giorni, e dovrebbe superare abbondantemente i 50 milioni di dollari entro domenica sera, forte di un buon passaparola (testimoniato dal punteggio CinemaScore A-). Fuori dagli USA la pellicola ha incassato altri 28.2 milioni venerdì, per un totale di oltre 42.6 milioni in tre giorni. Si stima che oggi in Cina abbia raccolto almeno altri 25 milioni.

Al secondo posto troviamo Tyler Perry’s Acrimony con 7.2 milioni di dollari: un successo per il film con Taraji P. Henson, che nel weekend incasserà oltre 16.5 milioni di dollari.