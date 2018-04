tempo di lettura 1'

È iniziata la settimana dei CinemaDays, in cui il biglietto del cinema costerà 3 euro nei cinema che aderiscono all’iniziativa promossa dal Mibact. L’obiettivo dichiarato è, ovviamente, quello di portare al cinema ci solitamente non ci va e di convincerlo a tornarci in futuro.

È comunque Van Gogh – Tra il Grano e il Cielo, in quanto evento a prezzo pieno, a piazzarsi in testa ieri con 97mila euro e poco meno di 11mila spettatori. Al secondo posto Nella Tana dei Lupi raccoglie 82mila euro, con ben 25mila spettatori e un totale di un milione di euro, seguito da Ready Player One con 75mila euro e un totale di 3.6 milioni di euro. Al quarto posto A Quiet Place incassa 42mila euro, per un totale di 443mila euro, seguito da I Segreti di Wind River con 26mila euro e un totale di 390mila euro.

Vi terremo aggiornati sul resto della settimana!