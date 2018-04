tempo di lettura 2'

A distanza di 14 anni dall’uscita nelle sale de, il secondo film riprenderà la vicenda della celebre famiglia a poca distanza dai fatti del primo capitolo. Alla domanda circa il perchéabbia scelto di non mostrare il tempo che passa – come invece accade in un franchise come quello di(nel quale vediamo Andy diventare grande e andare al college) – il regista ha dichiarato che esiste una specifica connessione tra i poteri e la fase di vita nella quale i protagonisti si trovano.

Come spiegato da Bird:

Dagli uomini le persone si aspettano sempre che siano forti, e Bob ha una super forza. Le madri sono sempre spinte in milioni di direzioni diverse, quindi il potere in questione è proprio quello di essere elastiche. Gli adolescenti sono insicuri e sulla difensiva, quindi Violet controlla campi di forza e può rendersi invisibile. Chi invece ha dieci anni è una vera e propria forza della natura che non può essere fermata in alcun modo. E i neonati sono un grande mistero. Forse non hanno poteri, o forse hanno tutti i poteri che esistono! Non lo sappiamo. Ma ecco perché Jack-Jack è così. Apparentemente è il più normale della famiglia ma, alla fine de Gli Incredibili, scopriamo che è un vero e proprio coltellino svizzero di poteri. È un dettaglio che mi ricorda come i neonati possano assimilare molto rapidamente un linguaggio. Ed è anche un’idea che cambia con l’età dei protagonisti. I poteri si sposano con il trascorrere dei diversi momenti della vita e una particolare prospettiva può anche sparire man mano che si diventa grandi. Ecco perché non mi interessa affatto un Jack-Jack in età da college!

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA.

