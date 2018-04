Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sarà David Leitch e non più il premio Oscar(Traffic) – annuncia Variety – a dirigere l’adattamento cinematografico del videogioco, pubblicato da Ubisoft e creato da Tom Clancy.

Nei panni dei protagonisti troveremo Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain che figureranno anche come produttori.

Prima del moviegame, Leitch dirigerà lo spin-off di Fast & Furious con Dwayne Johnson e Jason Statham, che entrerà in produzione molto presto. Nel 2019 toccherà a The Division.

Distribuito su Xbox One, PlayStation 4 e PC l’8 marzo 2016, The Division è un videogioco RPG ambientato per la prima volta in un contesto militare moderno. Questa la sinossi del gioco:

Oggi viviamo in un mondo molto complesso, che più progredisce e più diventa vulnerabile. Abbiamo creato un enorme castello di carte, dove basta toglierne una sola, per far crollare tutto quanto.

Nella giornata del Black Friday, una devastante epidemia colpisce la città di New York e in breve tempo tutti i servizi di base vengono progressivamente a mancare. Nel giro di pochissimi giorni, la carenza di cibo e acqua fa piombare la metropoli nel caos. Per risolvere l’emergenza, viene attivata un’unità segreta chiamata Division. Pur conducendo una vita in apparenza normale, i suoi agentispeciali sono altamente addestrati per salvare la società, operando in maniera completamente autonoma.

Quando la società è sull’orlo del collasso, inizia la loro missione.