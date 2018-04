tempo di lettura 2'

Grazie al trailer finale diapprodato online due giorni fa, abbiamo appreso qualche informazione in più sul film, tra cui la presenza di Peter, un tizio che, a braccio, pare mediamente intuile e sprovvisto di superpoteri.

Malgrado ciò, è comunque provvisto di un profilo Twitter Ufficiale che è un vero e proprio esempio di internet gold.

Il personaggio è subito balzato in cima alle preferenze dei fan e il graphic artist BossLogic, celebre per i suoi mockup e concept, ha subito colto la palla al balzo per creare un fan poster tutto per Peter.

Lo potete ammirare qua sotto.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi: