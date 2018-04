Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dall’evento Sony tenutosi alla CinemaCon di Las Vegas in cui è stato confermato, fra l’altro, l’arrivo del terzo Jumanji nel dicembre del 2019, arrivano anche le dichiarazioni di Quentin Tarantino e Leonardo DiCaprio suil nono film diche uscirà negli Stati Uniti il 9 agosto 2019, nel cinquantesimo anniversario della morte di, uccisa dai membri della “famiglia” di Charles Manson il 9 agosto 1969.

I due sono apparsi sul palco del Caesars Palace Colosseum e hanno inevitabilmente stuzzicato l’attenzione degli esercenti e dei membri della stampa presenti.

Il filmmaker ha dichiarato che:

Probabilmente si tratterà del film più vicino a Pulp Fiction tra tutti quelli che ho girato finora. La Sony e io vi porteremo il più eccitante duo di star dai tempi di Paul Newman e Robert Redford. È ancora tutto segreto e sotto chiave al momento, ma vi posso rivelare che Once Upon a Time in Hollywood si svolgerà nel 1969, allo zenith della controcultura, della rivoluzione hippie e della nuova Hollywood. Strada per strada e quartiere per quartiere trasformeremo Los Angeles nella Hollywood del 1969.