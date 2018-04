tempo di lettura 1'

Dopo aver vinto l’Oscar, Guillermo del Toro sta vivendo una fase di attività quasi frenetica.

Pochi giorni dopo l’annuncio del contratto siglato con Fox Searchlight e di quello con DreamWorks Animation, Variety rivela che il regista di La Forma dell’Acqua co-sceneggerà a produrrà Scary Stories to Tell in the Dark, adattamento della serie di romanzi di Alvin Schwartz.

A produrre il progetto vi saranno CBS Films ed Entertainment One, la regia è stata affidata ad André Øvredal (Autopsy, Trollhunter). Del Toro scriverà il film assieme a Daniel e Kevin Hageman.

La storia segue le vicende di un gruppo di teenager impegnati a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina. Le riprese inizieranno quest’estate a Toronto.

