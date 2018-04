tempo di lettura 1'

Alla vigilia dell’uscita dinegli Stati Uniti, l’ Hollywood Reporter rivela che i Marvel Studios hanno iniziato a incontrare un numero di registe per il film di Vedova Nera.

Spiega il sito:

I Marvel Studios stanno cercando una regista per riuscire a rompere il soffitto di cristallo con Vedova Nera, e hanno incontrato Deniz Gamze Erguven (regista del turco Mustang), Chloe Zhao (The Rider) e Amma Asante (A United Kingdom), insieme a diverse altre. La ricerca è ancora in corso.

Su Twitter, Borys Kit dell’Hollywood Reporter e Justin Kroll di Variety hanno rivelato che ci sono stati incontri anche con Maggie Betts (Novitiate) e Angela Robinson (Professor Marston and the Wonder Women).

Ovviamente è ancora presto per avere un nome definitivo, ma è la dimostrazione che finalmente qualcosa si sta muovendo concretamente. A gennaio era stata diffusa la notizia che Jac Schaeffer è stata incaricata di scrivere la sceneggiatura. Qualche giorno fa, invece, Sebastian Stan ha rivelato proprio a noi di BadTaste.it di voler partecipare al film.

