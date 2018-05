tempo di lettura 1'

Con altri 47.5 milioni di dollari incassati giovedì,ha superato i 905.1 milioni di dollari in tutto il mondo in dieci giorni. Di questo passo la pellicola potrebbe superare il miliardo già oggi.

In particolare, negli Stati Uniti ieri il film ha raccolto 15.5 milioni di dollari, salendo a ben 338.4 milioni di dollari in sette giorni. Fuori dagli USA, invece, ha incassato 32 milioni di dollari, per un totale di 566.7 milioni di dollari. Ottimo l’esordio in Russia, dove con 4.9 milioni di dollari ha registrato il miglior debutto di sempre ed è diventato il primo film a vendere più di un milione di biglietti in un solo giorno.

Continueremo ad aggiornarvi per tutto il weekend: al momento si prevede che Infinity War possa incassare tra i 110 e i 135 milioni di dollari tra oggi e domenica, salendo sopra i 440 milioni di dollari in patria.