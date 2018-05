tempo di lettura 2'

Ci siamo: è il 4 maggio, lo Star Wars Day ( May the Fourth ), e per l’occasione sono state aperte ufficialmente le prevendite di Solo: a Star Wars Story, che dopo la presentazione fuori concorso al Festival di Cannes tra qualche giorno arriverà nei cinema italiani il 23 maggio.

Da oggi, quindi, è possibile prenotare gli spettacoli a partire dal giorno di uscita (non sono infatti previste anteprime serali nel nostro paese). Noi di BadTaste.it, come da tradizione, saremo presenti alla primissima proiezione che avverrà nella Sala Energia al Cinema Arcadia di Melzo (MI). Il multisala proporrà il film in 2D Atmos Laser Projection, versione standard inglese con i sottotitoli e versione standard in italiano nelle varie sale, ma noi presenteremo la primissima proprio nella gigantesca Sala Energia, e cioè quella delle 10 del mattino del 23 maggio, proprio come avvenuto per Gli Ultimi Jedi qualche mese fa.

All’uscita del film, poi, vi chiederemo di dirci le vostre impressioni per realizzare un video di reaction. L’invito, come sempre, è di venire in cosplay!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.