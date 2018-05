tempo di lettura 1'

Con i risultati di ieriè diventato ufficialmente il maggiore incasso del 2018 in Italia battendo i 14.3 milioni di euro complessivi di. Il film dei Marvel Studios sabato ha raccolto 977mila euro, salendo a 14.6 milioni in undici giorni.

Come si prevedeva, Arrivano i Prof sale al secondo posto ottenendo 318mila euro e la seconda media della top-ten, per un totale di 851mila euro in cinque giorni. Scende al terzo posto Loro 1, che incassa 277mila euro e sale a 2.9 milioni di euro. Quarta posizione per Game Night, con 170mila euro e 445mila euro in cinque giorni, mentre Escobar chiude la top-five con 160mila euro e un totale di 2.7 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: L’Isola dei Cani al sesto posto incassa 107mila euro, per un totale di 325mila euro, mentre A Beautiful Day all’ottavo incassa 42mila euro e sale a 108mila euro in cinque giorni. Al decimo posto, Cosa Dirà la Gente incassa 32mila euro e sale a 50mila euro in tre giorni.