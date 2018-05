tempo di lettura 1'

Dopo più di due settimane di dominio incontrastato,cede (per pochissimo) la vetta della classifica italiana giovedì grazie all’esordio di, che incassa 160mila euro e ottiene la miglior media della top-ten. È difficile un confronto vero e proprio, in quanto si tratta di un prodotto molto diverso dal solito;aveva aperto con 255mila euro, ma si trattava di un prefestivo. Sarà interessante soprattutto seguire l’andamento della pellicola lungo il weekend.

Seconda posizione per Avengers: Infinity War, che incassa 156mila euro e sale a 16.3 milioni di euro complessivi. Terza posizione per Loro 1, che tiene decisamente bene nonostante l’uscita del secondo film e incassa 43mila euro per un totale di 3.4 milioni di euro. Apre al quarto posto Show Dogs – Entriamo in Scena, che incassa 38mila euro e si prepara a un possibile buon weekend. Chiude la top-five Arrivano i Prof, con 30mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.

Le nuove uscite: apre al settimo posto Tonno Spiaggiato, con 23mila euro e una media molto bassa, mentre al nono posto apre Si Muore Tutti Democristiani con 15mila euro.