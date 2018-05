Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nel nuovo spin-off di, com’è noto, interpreta Han Solo nelle vicende della gioventù dell’iconico ed eroico personaggio interpretato danella trilogia originale della saga e ne

Nel corso di un’intervista al Jimmy Kimmel Live, all’attore è stato chiesto qualche dettaglio curioso circa i suoi contatti con Ford. Ehrenreich ha avuto modo di rivelare che la star di Star Wars, Indiana Jones e Blade Runner ancora non sopporta gli Ewok, buffe creature pelose apparse ne Il Ritorno dello Jedi:

Non gli piacciono ancora gli Ewok. Credo non gli vadano proprio a genio. Li detesta. Gli sembrano giocattoli di FAO Schwartz. No, non gli piacciono proprio.