Spoiler

tempo di lettura 2'

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE POTENZIALI SPOILER SU SOLO: A STAR WARS STORY

Nei giorni scorsi Mark Hamill aveva dichiarato che in Solo: a Star Wars Story ci sarebbe stato un cammeo che tutti i fan avrebbero apprezzato, ovvero quello del droide C-3PO. Anche perché il noto personaggio interpretato da Anthony Daniels è apparso in ogni singolo film della saga, compreso Rogue One.

Tuttavia lo sceneggiatore Jonathan Kasdan ha smentito la notizia parando con Uproxx. Daniels ha effettivamente un cammeo nel film, ma non nei “panni” di C-3PO, e commentando le parole di Hamill lo sceneggiatore ha dichiarato:

No, ma Anthony Daniels appare nel film con un altro personaggio. In una situazione tipo Papillon c’è un Wookiee che aiuta i personaggi a fuggire, è il miglior amico di Chewbacca, interpretato da Anthony Daniels – gli fa cenno di unirsi a loro mentre scappano con un’altra astronave.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

FONTE: SR